أستاذ علاقات دولية: روسيا تستنزف الغرب بالحرب فى أوكرانيا

قال عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن المعركة الأساسية ليست بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بين روسيا والغرب، ويستخدمون أوكرانيا كمنصة للمواجهة، وهي معركة أمريكية أوروبية بامتياز.

وأضاف، خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو اليزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا مازالت صامدة بفضل المساعدات الغربية لها، ولكنها غير قادرة على تحقيق أي نصر؛ لأن روسيا تمتلك ترسانة أسلحة متقدمة ولديها أجيال تفوق بجيل أو جيلين أحدث الأسلحة الأمريكية والأوروبية، كالصواريخ الأسرع من الصوت، فالمعادلة العسكرية غير متعادلة.

حرب استنزاف عسكري وسياسي واقتصادي

وأكد أنها حرب استنزاف عسكري وسياسي واقتصادي، والسؤال هل تريد روسيا إنهاء الحرب؟ ولكن هذا ليس هدف روسيا لأنها تستنزف الغرب، فالروس يضخون أسلحة للمعركة تحدث التوزان.

وتابع، أن هذه المعركة لا تصب في خانة أوروبا وأمريكا، والمخرج الوحيد منها هو الجلوس على طاولة المفاوضات والتجاوب مع المطالب الروسية.