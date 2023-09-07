هل يتم بيع الأسلحة الموردة لأوكرانيا لدول خارجية؟.. إيفان يواس يوضح

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الخارجية، إن الفساد في أوكرانيا بأوقات الحرب يتعلق بالغذاء والبضائع العسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها تسيطرعلى توريدات الأسلحة لأوكراينا بعد عام ونصف من الحرب.

وأضاف، خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد أي حالة من الفساد في الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، فأوكرانيا لن تبيع هذه الأسلحة لدولة خارجها.

وتابع أنه بسبب الفساد أوكرانيا لم تتلقى السلاح والعتاد من الغرب خلال فترة، ولكن الغرب غير مستعد للمواجهة العسكرية مع روسيا، ولذا عاد لمد أوكرانيا بالأسلحة، وهناك إعدادات للإمداد بطائرات f16 ولكنها ستأخذ وقت، ربما تصل أوكرانيا في فصل الربيع في العام القادم.

أوكرانيا تعاني من مشكلة مع الذخائر

وأشار إلى أن أوكرانيا تعاني من مشكلة مع الذخائر وحلفائها لديهم مشكلة في تصنيع الذخائر، وألمانيا أخذت السبق في هذا الصدد وزادت من حجم إنتاجها من الذخائر والقذائف لأوكرانيا.