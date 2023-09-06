"آب أساب" تغادر "الفرصة" ومنافسة شرسة بين "إكستراكتور كو" و"مدرستى"

غادرت شركة "آب أساب"، وهي منصة متخصصة في صناعة التطبيقات بالذكاء الاصطناعي في 5 دقائق، الجولة الأولى من السباق بعد تحدي الدقيقة الواحدة ببرنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

حيث حسم تصويت أعضاء لجنة التحكيم خروج "آب أساب" رغم إشادة أعضاء اللجنة بأهمية الثلاث الشركات، باعتبار أنها تقدم حلولًا لمشكلات حالية يحتاجها الاقتصاد والدولة.

وكان الاختيار صعبًا على لجنة التحكيم، حيث حصلت شركة "إكستراكتور كو" على 3 أصوات مقابل صوتين لتطبيق "مدرستي".

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".