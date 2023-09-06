الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"آب أساب" تغادر "الفرصة" ومنافسة شرسة بين "إكستراكتور كو" و"مدرستى"

الفرصة
الفرصة

غادرت شركة "آب أساب"، وهي منصة متخصصة في صناعة التطبيقات بالذكاء الاصطناعي في 5 دقائق، الجولة الأولى من السباق بعد تحدي الدقيقة الواحدة ببرنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

حيث حسم تصويت أعضاء لجنة التحكيم خروج "آب أساب" رغم إشادة أعضاء اللجنة بأهمية الثلاث الشركات، باعتبار أنها تقدم حلولًا لمشكلات حالية يحتاجها الاقتصاد والدولة.

وكان الاختيار صعبًا على لجنة التحكيم، حيث حصلت شركة "إكستراكتور كو" على 3 أصوات مقابل صوتين لتطبيق "مدرستي".

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة لجنة تحكيم الفرصة شركة آب أساب مدرستي إكستراكتور كو الفرصة مع لميس الحديدي

الأكثر قراءة

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

البرهان يصدر مرسومًا دستوريًا بحل قوات الدعم السريع

الحكومة: ملتزمون بمعاونة "الهيئة الوطنية" لإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل

اللواء سمير فرج: بريطانيا غيرت قانونها من أجل مجدى يعقوب

"الكهرباء" تدرس إنشاء 4 وحدات نووية جديدة فى مطروح

مقدم البلاغ ضد صاحب "عُمرة البدل" يكشف أهم التهم الموجهة إليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال