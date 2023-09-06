"الفرصة".. مؤسس "آب أساب": نوفر بناء "أبلكيشن" في 5 دقائق فقط

عرض المتسابق معتصم الدسوقي مؤسس شركة "آب أساب" وهي منصة متخصصة في صناعة التطبيقات بالذكاء الاصطناعي في 5 دقائق، فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال الدسوقي خلال فقرة الدقيقة الواحدة ببرنامج "الفرصة" إن "آب أساب" منصة تمكن المبرمجين من إنشاء أي تطبيق في 5 دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الشات

وأضاف: "مع آب أساب يمكنك بناء تطبيق إلكتروني في أقل من خمسة دقائق باستخدام شات جي بي تي، وهي منصة تستطيع بناء أي تطبيق عبر الذكاء الاصطناعي".

مؤسس "آب أساب": هدفنا الانتشار محليًا وإقليميًا

وأشار إلى أن آب أساب هي أول تكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط من هذا النوع، متابعًا: "لدينا 185 عميلًا مسجلًا للحصول على الخدمة، وهدفنا الانتشار محليًا وإقليميًا".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".