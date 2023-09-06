رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2023، وذلك بعد اعتماد الدكتور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مساء الاثنين الماضي، بنسبة نجاح 89.04%.

ويرغب الكثير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستعلام عن نتيجتهم، في معرفة رابط وزرة التربية والتعليم الخاص بنتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

وتستعرض "الدستور" لكل متابعيها، رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2023 وخطوات الاستعلام عنها

رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

- الدخول على بوابة وزرة التربية والتعليم هنـــــــــــا.

- اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط علي عرض النتيجة.

سوف تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الخاصة بالطالب.

النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى بوابة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هنــــــــــا.

- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار نتيجة الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على عرض النتيجة.

بعد اتباع الخطوات ستظهر لك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني كاملة وبيان إذا كان الطالب ناجح أم راسب.

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نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة امتحان الدور الثاني اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع.