الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": زيارة بلينكن اليوم تهدف منح أوكرانيا جرعة معنوية جديدة

زيارة بلينكن
زيارة بلينكن

قال الدكتور عمارة قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن جميع الزيارات الغربية إلى كييف كان يعلم بها العالم بشكل مفاجئ، لذا عدم الإعلان عن زيارة أنتوني بلينكن لكييف اليوم أمر معتاد.

الزيارات الأمريكية لأوكرانيا 

وأكد الدكتور عمارة قناة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تهدف إلى إعطاء جرعة معنوية لأوكرانيا بعد فشل هجومها المضاد، وإرسال رسالة واضحة إلى المنظومة الأوروبية بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا، وعلى باقي دول أوروبا الصمود ومواصلة الدعم.

وأضاف في حديثه، أنه يوجد أزمة مزدوجة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ومن المتوقع ألا تستطيع أمريكا ودول الغرب إرسال أسلحة بقدر التي كان يتم إرسالها منذ بداية الحرب.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيداً أن انتصار روسيا على أوكرانيا سوف يغير من موازين القوى في العالم، ولهذا تريد أمريكا تحقيق أهدافها الاستراتيجية والسياسية من خلال المعركة الروسية الأوكرانية".

عمارة قناة استاذ علوم سياسية القاهرة الإخبارية الزيارات الأمريكية لأوكرانيا ملف اليوم

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