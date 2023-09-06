رانيا محمود ياسين تكشف سر تعطلها عن العمل الفنى خلال الفترة الماضية

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها سوف تخوض تجربة في غاية الأهمية مع نجمة كبيرة في المسرح.

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أنها تعطلت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، معقبة: "كان فيه تعطيل بمزاجي بسبب أولادي، خاصة أنني لم أستطع عمل التوازن بين أولادي وشغلي، لا أستطيع أن أترك أولادي بـ الـ 15 ساعة دون أن أعرف عنهم شيء، بالرغم من أن والدتي كانت تعرض علىّ المساعدة وتطلبني بأن أنزل للشغل وأترك لها الأولاد، لكني لم أستطع فعل ذلك".

وتابعت: "عندما قررت العودة لعملي في الفن، لم أجد مكاني موجودًا، وعانيت بعض الشيء في أن أقدم ما أرغب فيه، كما أنني عندما كنت أطلب أجر العمل، يتم الرد عليا بـ هو إنت محتاجة فلوس؟ أنت لست بحاجة للفلوس، انت بنت محمود ياسين وزوجة محمد رياض، وبالتالي لن يحدث شيء إذا خفضت من أجرك بعض الشيء، وهو نوع من الاستغلال في مقابل شعورهم بأنك تريدين العمل".