رانيا محمود ياسين تكشف سر حبها للون البينك ودراستها لعلوم الطاقة

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين سر ارتدائها اللون البينك، قائلة: "اللون البينك ترندي ويعطيني طاقة إيجابية، خاصة إن البينك يليق مع الشقراوات".

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أنها من مواليد برج الحوت، والكوكب المسيطر عليه هو نبتون، وهو كوكب الما ورائيات، أي ما وراء الطبيعة، وبالتالي دائمًا لدينا جزء خفي ونريد معرفة أشياء ليس كل الناس تعرفها، كما أن خيالي واسع وكبير، كما لدينا إحساس بالشفافية مع الله سبحانه وتعالى، ونقويها عندما نشتغل عليها.

وأشارت إلى أن جميع الأعمال التي تقدمت لها العام الماضي لم توفق فيها، معقبة: "لم أحب تضييع وقتي، فقررت أدرس في علوم الطاقة، فدرست ما يسمى بالعلاج بالطاقة، وبعد مرور ثلاثة أيام وجدت أني قادرة على علاج الصداع وآلام المعدة بالطاقة".

وتابعت: "درست أيضًا العلاج بالشوك الرنانة، وهو علم في غاية الروعة".