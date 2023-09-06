خبير بقطاع السيارات: القارة الأوروبية العجوز لم تعد قادرة على فرض هيمنتها العالمية

قال عبدالله العلاونة، خبير قطاع السيارات، إن التحديات التي تواجه أوروبا الآن معنوية ومادية، حيث فرضت الدول الأوروبية الكثير من عوامل الضغط على الشركات التصنيعية.

الهيمنة الصينية الصناعية

وأكد عبدالله العلاونة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الصناعية الأوروبية لجأت إلى تطوير تقنياتها سريعًا للحد من التغيرات المناخية التي أثرت على جميع دول العالم.

وأضاف في حديثه، أن الصين أصبحت متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيًا، حيث أصبحت أوروبا بمثابة القارة العجوز غير القادرة على مواجهة الصين.

سيطرة الصين على السوق العالمية

وتابع: "أوروبا أصبحت متأخرة نسبيًا صناعيًا، حيث أصبحت ألمانيا التي كانت متفوقة في الصناعة عائمة في التضخم، إضافة إلى أن نقص الغاز نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سبب مباشر في تدهور الجانب الصناعي الأوروبي".

واستطرد: "الصين تحتل النسبة الأكبر اليوم في السوق العالمية خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، لذا الصين تفوقت صناعيًا على أمريكا في نقاط كثيرة".