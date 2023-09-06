الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بقطاع السيارات: القارة الأوروبية العجوز لم تعد قادرة على فرض هيمنتها العالمية

السيارات
السيارات

قال عبدالله العلاونة، خبير قطاع السيارات، إن التحديات التي تواجه أوروبا الآن معنوية ومادية، حيث فرضت الدول الأوروبية الكثير من عوامل الضغط على الشركات التصنيعية.

 

الهيمنة الصينية الصناعية

وأكد عبدالله العلاونة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الصناعية الأوروبية لجأت إلى تطوير تقنياتها سريعًا للحد من التغيرات المناخية التي أثرت على جميع دول العالم.

وأضاف في حديثه، أن الصين أصبحت متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيًا، حيث أصبحت أوروبا بمثابة القارة العجوز غير القادرة على مواجهة الصين.

 

سيطرة الصين على السوق العالمية 

وتابع: "أوروبا أصبحت متأخرة نسبيًا صناعيًا، حيث أصبحت ألمانيا التي كانت متفوقة في الصناعة عائمة في التضخم، إضافة إلى أن نقص الغاز نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سبب مباشر في تدهور الجانب الصناعي الأوروبي".

واستطرد: "الصين تحتل النسبة الأكبر اليوم في السوق العالمية خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، لذا الصين تفوقت صناعيًا على أمريكا في نقاط كثيرة".

خبير بقطاع السيارات القاهرة الاخباري المراقب عبدالله العلاونة التفوق الصيني على أمريكا

الأكثر قراءة

الحكومة: ملتزمون بمعاونة "الهيئة الوطنية" لإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل

أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهى من الكبائر وأسوأ أنواع الزنا

بيرسى تاو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى

إنجى أنور تطالب الدولة بالتصدى لظاهرة إعلانات "المخصب" بعد انتشارها بجروبات السيدات

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة بترعة المريوطية

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال