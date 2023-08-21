الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بريكس" بين ضم أعضاء وتحديات الاقتصاد العالمي.. "المراقب" يكشف التفاصيل

بريكس
بريكس

قالت الإعلامية دينا سالم إنه في ظل تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي تنطلق اجتماعات قمة مجموعة بريكس الـ15 التي تستضيفها جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل وسط توقعات بأن تصوت المجموعة على اختيار أعضاء جدد.

أضافت دينا، خلال تقديمها برنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أبرز ملامح هذا التحالف، وكيف استطاع أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي.

أشارت إلى أن مجموعة بريكس تتكون من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهم؛ روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، حيث تستحوذ الصين على أكثر من 70% من اقتصاد المجموعة. 

وبينت أن الهند تمتلك نحو 13% من اقتصاد المجموعة مقابل 7% لكل من روسيا والبرازيل و3% لجنوب أفريقيا، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي. 

لفتت إلى أن عدد سكان تحالف بريكس سجل 3.2 مليار نسمة، ما يعادل نحو 42% من إجالي سكان العالم، أما حجم اقتصادات دول بريكس، فبلغ حتى نهاية عام 2022م نحو 44 تريليون دولار لتسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية. 

دينا سالم مجموعة بريكس قمة بريكس الـ 15 جنوب أفريقيا الصين

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