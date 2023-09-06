الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يُقلق الغرب.. باحثة تكشف سبب غياب روسيا والصين عن قمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

كشفت الدكتورة تمارا برو، الباحثة في الشئون الصينية، عن سبب غياب روسيا والصين عن قمة العشرين، قائلة إن غياب الرئيسين الصيني والروسي عن القمة، يشير إلى أن المعسكر الشرقي بدأ يصعد والمصعد الغربي بدأ يتهاوى.

وأضافت الباحثة في الشئون الصينية في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسباب غياب الرئيس الروسي عن قمة العشرين مبررة، موضحة أن بوتين لم يحضر قمة مجموعة العشرين التي أقيمت العام الماضي في إندونيسيا، كما أنه لم يحضر قمة بريكس شخصيًا ولكن كانت له كلمة عبر الفيديو؛ بسبب أن هناك مذكرة توقيف دولية بحقه.

باحثة: بوتين يتجنب المواجهة مع الغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وتابعت: "الرئيس الروسي يتجنب المواجهة مع الغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أما غياب الرئيس الصيني فشكّل مفاجأة، حيث إن غيابه يشير إلى أن الصين تريد توجيه عدة رسائل".

واستكملت: "الصين تريد توجيه رسالة أولًا إلى جارتها الهند بسبب وجود نزاع حدودي بينهما أدى في 2020 إلى وفاة 20 جنديًا هنديًا و4 جنود صينيين، ولم تتوصل الدولتان إلى حل لهذا الأمر رغم المشاورات والمفاوضات الكثيرة بينهما"، مرجحة أن غياب الرئيس الهندي عن قمة العشرين بسبب الانزعاج من الهند.

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