الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح خالد العنانى مديرًا عامًا لـ«يونسكو»

خالد العناني
خالد العناني

اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". 

خالد العناني مرشحًا عربيًا لمنصب مدير يونسكو

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن مجلس وزراء الخارجية العرب اعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحًا عربيًا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029.

وأوضح متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، أن تلك الخطوة جاءت ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية.

اليونسكو خالد العناني مجلس وزراء الخارجية العرب مرشح عربى متحدث الخارجية

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