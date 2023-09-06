تحت شعار "حياتك تهمنا".. تعليم الوادي الجديد يطلق مشروع تربوي لمكافحة وعلاج الإدمان

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن إطلاق المشروع التربوي لمكافحة وعلاج الإدمان وتعاطى المخدرات، والذي يتم تنفيذه بإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بتعليم المحافظة.



يأتى ذلك فى إطار الاهتمام برفع الوعي لدى طلاب المدارس بخطورة تعاطي المخدرات والإدمان والنتائج المترتبة على ذلك، ومن أجل بيئة آمنة ونظيفة وسلامة الأجيال القادمة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد أن أهداف المشروع كالآتي:

_ التوعية والمعرفة بالجهود المصرية المبذولة لمواجهة خطر المخدرات والإدمان.

_ توعية الطلاب بأضرار تعاطى وإدمان المواد المخدرة ووضع الإجراءات الوقائية والتوعوية من مخاطر المخدرات والتعاطي منها إقامة ندوات حملات إعلامية توعوية مبادرات لمكافحة الإدمان والمخدرات عروض فنية وثقافية خاصة بمخاطر الإدمان والمخدرات وورش عمل لتصحيح المعتقدات عن المخدرات، تبنى أدوات مبتكرة وابداعية لتنفيذ بعض من الانشطة مثل الرسائل التوعوية والحملات الإعلامية.

الإعلان عن المسابقات البحثية للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات.

على أن يستمر المشروع حتى اوائل نوفمبر المقبل وسيتم اختيار أفضل مشروع وأفضل إدارة تعليمية، وأفضل مدرسة، وأفضل منسق تخطيط ومشروعات لتنفيذ وتفعيل المشروع وتكريم الفائزين على مستوى المديرية بجوائز قيمة وشهادات تقدير.