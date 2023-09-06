مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين فى ورش عمل تعليم مبادئ فن "الكاريكاتير"

كرمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، الطلاب الفائزين في ورش عمل تعليم مبادئ فن «الكاريكاتير» بجوائز مالية قيمة، مؤكدة أن الأزهر لا يهتم بتعليم العلوم الشرعية والعربية فحسب، بل يعمل على تخريج طلاب متميزين يدرسون كل العلوم والفنون؛ ليكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم، فالعالم المعاصر يحتاج إلى أناس لديهم خبرة في أكثر من مجال وعلم ومعرفة؛ ليواكبوا مستجدات العصر، وهذا ما نعمل عليه في الأزهر الشريف.

من جانبها بينت الفنانة فاطمة حسن، رسامة، وأحد المدربين للطلاب في الورش، أنها تفاجأت بوجود جنسيات مختلفة من كثير من الدول يجمعهم الحب والتعاون، وهذا التجمع يصعب أن تراه بهذا الشكل والود في أي مكان سوى في الأزهر، مضيفة أن الأزهر وفر كل الإمكانات التي تمكن الطلاب من تعلم فنون الرسم، وأن الطلاب الوافدين تعلموا سريعا ما قدموه لهم في هذه الورش، مؤكدة أن تبني الأزهر للفن الهادف جلعها تشعر بأهمية الفن، وتشعر بالفخر؛ لأنها تنتمي لعلم يهتم به الأزهر.

ومن جانبه أوضح فنان الكاريكاتير إسلام زكي، أحد المدربين، أن هذه الورش أبرزت مواهب الكثير من الطلاب، واختيار موضوع تمكين المرأة أمر مهم؛ لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، كما أن فن الكاريكاتير يعد من القوة الناعمة في المجتمع، حيث يعمل على حل الكثير من المشكلات المجتمعية، مؤكدًا أن الطلاب تطوروا كثيرا بعد هذه الورش، فكثير منهم بدأ من الصفر، وفي نهاية الورش تفاجأنا بمستوياتهم المتميزة.

ومن جانبه قال الطالب حماس شهيد، من إندونيسيا، والفائز بالمركز الأول، إن هذه الورش قد أفادتنا كثيرا، كما أنها تعد تطبيقا عمليا لمفاهيم وقيم كنا نسمع عنها فقط، حيث أبرزت لنا أهمية دور المرأة من خلال التعريف بشخصيات مصرية وعربية كانت لهن أدوار بارزة في المجتمع، وهو ما جعلنا نتحمس في إظهارهن في أفضل صورة تليق بما قدمن للمجتمع، وتكريما لهن وإجلالا و تقديرا لجهودهن.

وبيّن الفائز بالمركز الثاني الطالب محمود خالد، من سوريا، أن هذه الورش أضافت إليه فنونا جديدة لم يعلم عنها شيء من قبل مثل الرسم بالفحم، مؤكدا أن هذه التجارب والورش مهمة لكل طالب لديه ميول للرسم، مضيفا أن هذه الورش بينت أن الأزهر مهتم ومنفتح على كل العلوم، فهو مؤسسة متكاملة تبني جيلا متميزا لديه الكثير من العلوم والمهارات والقدرات.

وأكدت الفائزة بالمركز الثالث الطالبة واحدة المحرمة، من إندونيسيا، أن هذه الورش ممكن أن تسهم في تخريج فنانين كبار، كما أنها تعلم من ليس لديه أية معرفة بالرسم، فهي ليست للمحترفين فقط، بل للجميع، مبينة أنها تشعر بالفخر لانتمائها للأزهر الشريف والذي يعمل بكل ما فيه جهد؛ لتطوير مهارات وقدرات الطلاب الإبداعية، فهو بجانب اهتمامه بالعلوم الشرعية والعربية يهتم أيضا بتعليم العلوم والفنون المختلفة؛ وهو ما يميز طالب الأزهر عن غيره، وهذا هو سر حبنا لهذه المؤسسة العريقة.