الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى للإعاقة" يشارك فى المؤتمر العالمى للسكان والتنمية

المجلس القومي للإعاقة
المجلس القومي للإعاقة

يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمقام في العاصمة الإدارية والذي تستمر أنشطته حتى 8 سبتمبر الجاري.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدًا جلسة نقاشية ضمن فاعليات المؤتمر بعنوان "دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (التحديات - والفرص) بهدف تبصير المجتمع الدولي والمحلي والعربي بالدور الذي يقوم به المجلس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، والتعرض إلى أهم التحديات التي يمكن أن تواجه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

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من جانبها، ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهد المبذول من الدولة المصرية في استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعد إضافة حقيقية للدور المصري عالميا بعد النجاح الرائع الذي خرج به مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن المجلس كانت له مشاركة مهمة في الإعداد لاستراتيجية الصحة والسكان خاصة في المكون الخاص بالإعاقة.

جهود المجلس القومي

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن الجلسة النقاشية التي ينظمها المجلس غدا تتحدث عن جهود وأنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستقدم بشخصها استعراض هذه الجهود، كما تناقش الجلسة أيضاً جهود وزارة الصحة والسكان للحد من الإعاقة ويتحدث فيها الدكتورة هالة عبد الرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ممثلًا عن وزارة الصحة والسكان كما تناقش الجلسة التمكين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل ويتحدث فيها الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للصحة العلاجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتناقش الجلسة الشراكة الدولية لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ويتحدث فيها الدكتور ماجد جامع، مدير عام المشروعات بمؤسسة هانس زايدل الالمانية، وتتعرض الجلسة لموضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات والمشروعات القومية، ويتحدث فيها حنان عاطف محمد، إحدى خريجات مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة.

أضافت المشرف العام على المجلس، أن الجلسة ستناقش في محورها العام استعراض جهود المجلس الخاصة بالمنظومة الصحية في إقامة ورش توعوية عن الحق في الصحة والصحة الانجابية والرعاية الصحية والكشف والتدخل المبكر، وتناقش أيضا الخدمات المقدمة من الدولة ورصد الاحتياجات لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه الخدمات، هذا بجانب مناقشة الخصائص السكانية من منظور الإعاقة.

المجلس القومى ذوي الإعاقة المؤتمر العالمي للسكان السيسي رئيس الجمهورية

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