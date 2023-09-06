الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع مواد غذائية ولحوم بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في جنوب سيناء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.
واستهل المحافظ، اللقاء بالحديث عن الزيادة السكانية وما تمثله من عائق أمام عجلة التنمية التي تدار بكل قوة من خلال المشروعات التنموية الجارية بكافة أنحاء الدولة وضرورة الانتباه لهذا الأمر وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس خلال كلمته بمؤتمر السكان الذي عقد أمس.
وأشار المحافظ إلى ضرورة الإعداد لمعارض أهل بالمدارس بكافة المدن من أجل توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة مع إعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية وكذا أبناء الشهداء والأيتام.
وطالب محافظ جنوب سيناء، كافة الهيئات المعنية بالاستعداد لزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمدن كاترين ونويبع وطابا خلال هذا الشهر لمتابعة المشروعات الجارية بهذه المدن، وكذا رفع درجه الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ عدد من الفعاليات الهامة خلال هذا الشهر ومنها مؤتمر شركات التأمين ومؤتمر التوجيه والمؤتمر السنوي للهيئات التعليمية لتدريب الضباط والمهندسين البحريين وكذا مارثون الدراجات، وافتتاح قرية التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافة والتضامن، ومؤتمر البنوك الآسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الآسيويين فضلا على كوكبه من رؤساء البنوك العالمية.
كما تابع فودة العمل الجاري بتطوير قصر ثقافة طور سيناء والإعداد لافتتاحه في أكتوبر القادم فضلا على التحضير لإقامة معرض الكتاب التي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بمدينة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر القادم، وكذا الإعداد الجاري لجائزة التميز الحكومي وكذا موقف إنشاء ملعب خماسي بم بمدرسه رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا.

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