الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الجريمة والعقاب".. أفضل الكتب عن السفاحين لعشاق الغموض والإثارة

روايات عن الجريمة
روايات عن الجريمة

أثار خيال الجريمة القراء على مدى قرون طويلة، فهو النوع الذي لا يفشل أبدًا في مفاجأة محبيه، فمن القصص الكلاسيكية إلى روايات الإثارة النفسية، نقدم لكم في السطور التالية أفضل كتب الجريمة والسفاحين، التي تضم مؤامرات مشوقة وشخصيات معقدة وتقلبات غير متوقعة، تجعل القراء في حالة من الغموض وإثارة تفكيرهم وخيالهم حتى النهاية.

ويعد أحد أسباب بقاء روايات الجريمة شائعة جدًا هو أنها توفر نافذة على الجانب المظلم من الطبيعة البشرية، وغالبًا ما يستخدم هذا النوع لاستكشاف موضوعات وقيم مثل العدالة والأخلاق وعواقب أفعال الفرد، كما يمكن أن تقدم كتب الجريمة أيضًا لمحة عن العقل الإجرامي والدوافع الكامنة وراء أفعال المجرمين، مما يجعلها تجربة قراءة مثيرة للتفكير، وفقًا لما رشحته صحيفة economictimes.

الجريمة والعقاب لـ فيودور دوستويفسكي

واحدة من أهم روايات الجريمة والإثارة، "الجريمة والعقاب" فهي رواية كتبها المؤلف الروسي فيودور دوستويفسكي ونشرت عام 1866، وتدور أحداث القصة في سانت بطرسبرغ، في روسيا، وتتبع حياة شاب يدعى روديون راسكولنيكوف، ويظن راسكولنيكوف، طالب الحقوق السابق الفقير، بأنه "سوبرمان" فوق القانون ويمكنه ارتكاب جريمة قتل دون عواقب، فينفذ خطته لكنه سرعان ما يدرك أن الذنب وعواقب أفعاله كانت ساحقة، كما تستكشف الرواية موضوعات  مثل الأخلاق وعواقب أفعال الفرد، وتعد من روائع الأدب الروسي ومن كلاسيكيات الأدب العالمي.

جريمة قتل في قطار الشرق السريع لـ أجاثا كريستي

في رواية أجاثا كريستي Murder on the Orient Express،  يجد المحقق الشهير هيركيول بوارو نفسه على متن قطار فاخر يصبح لاحقًا مسرحًا لجريمة قتل بشعة، ونظرًا لأن القطار عالق في جرف ثلجي، يتم تكليف "بوارو" بحل لغز جريمة القتل قبل أن يتمكن القاتل من عمله الإجرامي مرة أخرى، ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب البوليسية، ففي الرواية مجموعة من الشخصيات المثيرة للاهتمام، من المجرمين، ذوي الدوافع المحتملة لارتكاب الجريمة، ويجب على بوارو أن يستخدم مهاراته في الاستنتاج والتفكير لكشف الحقيقة والكشف عن هوية القاتل، وتظل هذه الرواية واحدة من أكثر أعمال أجاثا كريستي شهرة.

المرأة في النافذة لـ آي جي فين

تعد “المرأة في النافذة” رواية إثارة نفسية من تأليف آي جي فين، قصة أحد أفضل كتب الجريمة مبيعًا، تدور حول آنا فوكس، عالمة نفس أطفال سابقة تعاني من رهاب الخلاء وتقضي أيامها داخل منزلها المبني في مدينة نيويورك، وتتجسس على جيرانها من خلال نافذتها، وعندما تشاهد عملاً صادمًا من أعمال العنف في المنزل المقابل للشارع، تتورط آنا في شبكة خطيرة من الخداع والمكائد، بينما تكافح للتمييز بين الواقع والوهم، تصبح سلامة آنا العقلية موضع شك، وتنكشف أسرار ماضيها تدريجيًا. 

نادي القتل يوم الخميس لـ ريتشارد عثمان

يعد كتاب The Thursday Murder Club واحدًا من أفضل كتب الجرائم الغامضة التي ألفها ريتشارد عثمان، تدور أحداث القصة حول مجموعة من كبار السن من المحققين الهواة الذين يعيشون في قرية للمتقاعدين في كينت، إنجلترا، والذين يجتمعون كل يوم خميس لحل القضايا الباردة، وعندما يتم العثور على مطور محلي مقتولًا، تجد المجموعة نفسها منجذبة إلى تحقيق حقيقي في جريمة قتل، وذلك باستخدام مهاراتهم وخبراتهم الجماعية لتجميع الأدلة. وبفضل شخصيات الكاتب الساحرة والبارعة، وروح الدعابة الحادة، والمؤامرة المعقدة، يعد The Thursday Murder Club قراءة مسلية ستبقي القراء في حالة "تخمين" وتوجس حتى النهاية.

 The Girl in the Pink Shoes لـ ستيسي جرين

الفتاة ذات الحذاء الوردي، هى رواية للكاتبة ستايسي جرين، وتدور أحداث القصة حول بايبر، وهي أم عازبة تكافح من أجل تغطية نفقاتها، وتحصل على وظيفة ما من أجل دفع الفواتير الطبية لابنتها، عندما يختفي أحد زملائها في العمل، تنجذب "بايبر" إلى شبكة خطيرة من الأسرار والأكاذيب ويجب عليها التنقل في العالم غير الطبيعي لمكان آخر من أجل كشف الحقيقة، وتتعمق الرواية في قضايا الفقر والاستغلال والبقاء على قيد الحياة.

الجريمة والعقاب الأدب العالمي إثارة نفسية الجريمة كتب رواية

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