الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة مأخذ وممر ومحطة تخفيض الغاز.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 124 مترا مربعا بمنطقة خلف الملابس الجاهزة بنطاق حي ثالث، لصالح ثلاثة من المواطنين لإضافتها إلى القطعة المباعة بجلسة مزاد 7 أغسطس 2010، والمتنازل لهم عنها.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 320 مترا مربعا كائنة بمدخل مدينة اهناسيا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمُقام عليها مبنى الهايبر ملك الشركة.

- وافق مجلس الوزراء على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض "افريقيا وبيزنطة"، المزمع إقامته بمتحف "المتروبوليتان" بنيويورك خلال الفترة من 13/11/2023 إلى 3/3/2024، ومتحف "كليفلاند" للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14/4/2024 إلى 21/7/2024.

- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الوحدات الشاغرة الكائنة بمنطقة "روضة أكتوبر" بمدينة حدائق أكتوبر (منطقة حديقة الجيزة سابقا) للبيع، وذلك وفقا للأسعار السوقية التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الحادي والثلاثين المنعقد على مدار أربع جلسات بدأت من 3 نوفمبر 2022 حتى 18 مايو 2023.

- أحيط مجلس الوزراء باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة فيروم مصر" لإنتاج الصوامع، وهو ما يأتي في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.


- استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.
 

مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الحكومة مملوكة للدولة رئيس الجمهورية

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