الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: نشهد تحسنًا فى العلاقات التركية والإيرانية مع دول الوطن العربى

أبوالغيط
أبوالغيط

قال أحمد أبوالغيط، أمين عام الجامعة العربية، إنه سبق انعقاد المجلس الوزاري، مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا وإيران والقضية الفلسطينية، حيث تحظى تلك الموضوعات باهتمام دول بعينها في المجموعة العربية.

 قضايا الجامعة العربية 

وأكد أحمد أبوالغيط، خلال إلقاء كلمته بؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة تركيا وإيران عندما اجتمعتا تمت ملاحظة أنه يصحب القرار الصادر عن اللجنة دائمًا بيان.

وأضاف في حديثه، أن الجميع يشهد تحسن مستوى العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران والدول العربية كافة.

تحسن العلاقات التركية الإيرانية مع الدول العربية  

وأشار إلى أن هناك تحسنًا في العلاقات العربية التركية، ونتيجة هذا التحسن في العلاقات على المستوى العربي من قبل إيران وتركيا لم يتم صدور بيانات عقب تلك الاجتماعات الوزارية الخاصة بلجان هذه الدول.

أبو الغيط أمين الجامعة العربية مؤتمر صحفي اكسترا نيوز

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