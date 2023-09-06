جولة بقناة السويس للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية

نظمت إدارة السياحة بـ محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برنامجًا سياحيً مميزًا للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين.

كما قامت اليوم بتنفيذ رحلة بحرية بـ قناة السويس، بالتعاون مع هيئة قناة السويس للتعرف على أهم شريان حيوي للتجارة الدولية.

حيث تناول فريق العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، شرح أهمية القناة وتاريخ حفرها، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.

وأبدى أعضاء فرق رومانيا، سيريلانكا، إندونيسيا، الهند وفلسطين إعجابهم بهذا الإنجاز وحرصوا على التقاط صور فوتوغرافية؛ لتوثيق زيارتهم لقناة السويس.

واُختتم البرنامج بتنظيم جولة حرة للفِرق، للتسوق وشراء الهدايا التذكارية بأحد الأسواق التجارية الشهيرة بمحافظة الإسماعيلية.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وكان كل من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شهدوا حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23 على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

كما يقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

أماكن عروض المهرجان

كما تُقام العروض الفنية الخاصة بالمهرجان يوميًا، بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين.

كما يقام حفل ختام المهرجان يوم غد الخميس الموافق ال8 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2023 على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.