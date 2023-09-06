الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تمنح سفير مصر لدى أبوظبى جائزة التميز الدبلوماسى (صور)

جائزة التميز الدبلوماسي
جائزة التميز الدبلوماسي للسفير المصري في الإمارات

منح عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، جائزة التميز الدبلوماسي إلى السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.

تكريم السفير المصري في أبو ظبي

وتم منح السفير شريف عيسى تلك الجائزة تقديرًا لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما، وذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات.

تعاون مصرى- إماراتى فى مجالات تطوير الجودة والاعتماد فى التعليم العالى وقبل الجامعى

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من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإماراتي، خلال تسلم الجائزة، بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.

الإمارات تمنح جائزة التميز الدبلوماسي لسفير مصر

وكان السفير شريف عيسى قد قدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى الإمارات، أواخر ديسمبر الماضي، إلى خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية.

سفير مصر السفير شريف عيسي الإمارات جائزة التميز الدبلوماسي وزير الخارجية الإماراتي

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