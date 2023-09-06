الإمارات تمنح سفير مصر لدى أبوظبى جائزة التميز الدبلوماسى (صور)

منح عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، جائزة التميز الدبلوماسي إلى السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.

تكريم السفير المصري في أبو ظبي

وتم منح السفير شريف عيسى تلك الجائزة تقديرًا لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما، وذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإماراتي، خلال تسلم الجائزة، بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.

الإمارات تمنح جائزة التميز الدبلوماسي لسفير مصر

وكان السفير شريف عيسى قد قدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى الإمارات، أواخر ديسمبر الماضي، إلى خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية.