تعاون مصري اماراتي في مجالات تطوير الجودة والاعتماد في التعليم العالي وقبل الجامعي

بحث الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء اليوم مع وفد من ملحقية التعليم وعلوم النكنولوجيا لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة برئاسة أيمان الحوسني الملحق الفني لملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا سبل التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الجودة والاعتماد في التعليم العالي وقبل الجامعي والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.

وذكر بيان صادر عن الهيئة انه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل التعاون بين هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر ومفوضية الاعتماد الاكاديمي والمسئولة عن اعتماد مؤسسسات التعليم العالي والمركز الوطني للمؤهلات بالامارات في مجالات تدريب المراجعين الخارجين وتطوير معايير الاعتماد والاطار الوطني للمؤهلات.

وصرح علاء عشماوي خلال اللقاء بأن الإمارات حققت نجاحات كبيرة في ملف جودة واعتماد مؤسسات التعليم كما أن الوثيقة التي أصدرتها الإمارات في الإطار الوطني للمؤهلات تعد من افضل الوثائق التي صدرت في هذا المجال وسوف تسترشد بها مصر في وضع الاطار الوطني للمؤهلات الخاص بها نظرا لتميزها وسوف يتم التنسيق والعمل مع الجانب الامارتي للاستفادة من الممارسات المتميزة في الدولتين.

وقالت ايمان الحوسني ان مصر لديها تجربة في جودة التعليم العالي مميزة حيث تعد الجامعات المصرية النموذج الاقرب والمحبب للشعب الامارتي في الدراسة خارج الامارت خاصة في الكليات العملية وخاصة كليات الطب لتميز الجامعات المصرية ولتقارب الشعبين في العديد من الجوانب.