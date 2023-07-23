عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين الأحد 23/يوليو/2023 - 04:54 م 7/23/2023 4:54:23 PM عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين (تصوير طارق الجباس) شارك طباعة عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين عرض جوى مشترك بين مصر والامارات بمهرجان العلمين شارك طباعة