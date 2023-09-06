الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأمين العام لـ"الأوابك" يعلن إعادة هيكلة المنظمة فى مؤتمر المياه والمناخ بالبحرين

الأمين العام لـ الأوابك
الأمين العام لـ الأوابك من الحدث

أعلن المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة أوابك أن هناك إعادة هيكلة للمنظمة وتطوير شامل لنشاطها، مع التركيز على النفط والغاز والطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ في الهيكلة الجديدة.

المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ

وأضاف« اللوغاني» خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ، الذي يُقام في البحرين برعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، أن دول المنطقة هي دول نفطية رائدة في مجال تصدير النفط والغاز، وهي في نفس الوقت من منطلق مسؤولياتها دول داعمة بقوة لكل الأنشطة والمبادرات التي تقام حاليا مثل الطاقة النظيفة وتغير المناخ والمحافظة على البيئة. 

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تغيرات المناخ على العالم 

وتجسد هذه النسخة الأولى من المؤتمر اهتمام مملكة البحرين بتعزيز استدامة المياه وموارد الطاقة، وذلك في ظل التحديات التي تطرحها تغيرات المناخ على العالم ، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف المجالات الصناعية والبيئية. 

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 المياه والطاقة

كما يشهد المؤتمر مشاركة كبار المسؤولين من مختلف المجالات الصناعية والبيئية، وهدفه مناقشة مواضيع مهمة تتعلق بالسياسات الاستدامة لإدارة المياه والطاقة في ظل تغير المناخ، وكيفية الاستثمار في استدامة الموارد، والقضايا المتعلقة بالطاقة والتكيف معها.

 دول مجلس التعاون

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز استدامة المياه، وأشار إلى التنسيق بين دول مجلس التعاون والفعاليات المتخصصة في المنطقة.

 القطاع النفطي

كما أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين، أكد أهمية تغيير السياسات لمواجهة تحديات التغير المناخي وتكيف القطاع النفطي مع هذه التحديات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المستدامة.

 أمن المياه والطاقة

كما يهدف المؤتمر الى مناقشة جملة من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالسياسات التمكينية للإدارة المستدامة للمياه والطاقة في تغير المناخ، والاستثمار من أجل استدامة المياه والطاقة، وثلاثية الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والأمن والاستدامة، والتقنيات والحلول الناشئة لاستدامة المياه والطاقة، ودور المجتمع في أمن المياه والطاقة.

المهندس جمال عيسى اللوغاني منظمة أوابك إعادة هيكلة للمنظمة مؤتمر المياه والمناخ الأوابك الأمين العام لـ الأوابك

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