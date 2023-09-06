باكستان تغلق معبر تورخام الحدودى مع أفغانستان بعد تبادل لإطلاق النيران

أعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تبادل لإطلاق النيران بين حرس حدود البلدين، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، حذر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، من أن "المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها الولايات المتحدة خلال انسحابها من أفغانستان وقعت في أيدي المسلحين، ووصلت في النهاية إلى حركة طالبان الباكستانية".

وحسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، فإن أنور الحق كاكار أضاف أن المعدات "تشمل مجموعة واسعة من المعدات من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحديًا جديدًا لإسلام آباد، لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية".



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن حركة "طالبان" الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان" باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.