الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الليتواني في القاهرة: اتمنى أن تدير الإمارات "cop 28" بنفس كفاءة مصر

السفير الليتواني
السفير الليتواني في القاهرة، أرتوراس جايليوناس

قال السفير الليتواني في القاهرة، أرتوراس جايليوناس، إنه خفضت ليتوانيا انبعاثاتها بنسبة 58٪ في عام 2021 مقارنة بعام 1990 ولدى ليتوانيا هدف طموح للوصول إلى الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050 وتعمل ليتوانيا بالفعل على خفض انبعاثاتها بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 نحن حريصون جدًا للعمل بشكل وثيق مع بعضنا البعض بشكل وثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي للمساهمة، المساهمة الموعودة بمبلغ 100 مليار دولار للتخفيف في صندوق المناخ لمساعدة البلدان النامية.

الأهداف التي تم تكليفهم بها من قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ

وقال جايليوناس ونهنئ زملائنا وأصدقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر "cop 28 على وجه الخصوص، ونتمنى لزملائنا وأصدقائنا الإماراتيين أن يديروا cop 28 بشكل استثنائي، وجيد وبنفس الكفاءة التي فعلتها الرئاسة المصرية في 20 و22 نوفمبر في شرم الشيخ.

واشار السفير الليتواني في القاهرة  نأمل أن تقوم فرق التفاوض الدولية التي تجتمع بالفعل وتستعد لإعداد الوثائق، بالتحضير للاجتماع، ونتمنى أن يصلوا إلى هذه الأهداف التي تم تكليفهم بها من قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ والتحضير للجزء رفيع المستوى والاجتماعات الجارية أيضًا التي تسير في الطريق الصحيح لقد فعلوا ذلك في مصر عام 2022. 

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مشاكل الحلول الرقمية الخضراء

وأوضح السفير الليتواني في القاهرة أن ليتوانيا ودولة الإمارات، فهو في الأساس يتعلق بالتقنيات العالية حيث نعمل معًا بشكل وثيق والتقنيات العالية. 

بادئ ذي بدء، التقنيات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وكذلك. إنتاج المنتجات الهندسية ومنتجات المنتجات الهندسية ذات التقنية العالية وإنتاج وتطوير منتجات جديدة في هذه المجالات، وتحديدًا المجال الذي نركز فيه، كما ذكرت من قبل، على مشاكل الحلول الرقمية الخضراء يمكننا أن نضع الأمر بطريقة أخرى، الحلول الرقمية الصديقة للمناخ.

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وأضاف السفير الليتواني في القاهرة  نحن نتعاون بشكل وثيق ونتبادل الدعم والترشيحات، نحن نعمل معًا بشكل وثيق عندما نعمل معًا في الهيئات الإدارية للمنظمات الدولية، سواء كانت منظمات العمل الدولية، حيث نعمل معًا بشكل وثيق عدة مرات خلال فترة عملنا، سواء كانت منظمة الصحة العالمية.

وأكد: “نحن نرى دورًا مهمًا جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القانون الدولي والقواعد والأعراف في النظام العالمي القائم، ويسعدنا أن زملائنا الإماراتيين يدعمون هذه الرؤية بشأن النظام العالمي القائم على القواعد، وأنهم يواصلون المساعدة ويواصلون العمل معًا بشكل وثيق جدًا في السعي لتحقيق هذا الهدف”.

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