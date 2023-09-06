الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اقتصاد منزلى حلوان تنتج الحقائب الرياضية للمشاركين بأسبوع شباب الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

جهود كبيرة تبذلها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، من أجل الاستعداد لأسبوع شباب الجامعات، وفي إطار تكليف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بضرورة استغلال كافة القدرات المثمرة بكليات الجامعة ذات الطابع الفريد والتخصصات المتنوعة لتوفير احتياجات الجامعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تمكن أبناء كلية الاقتصاد المنزلي بقسم الصناعات الجلدية من إنتاج حقائب رياضية وحقائب للوسط لاستخدامها خلال أسبوع شباب الجامعات.

ويأتي إنتاج الشنط والحقائب والتيشيرتات التي تنتجها الكلية في ظل هدف الجامعة لتشغيل الوحدات الانتاجية للكليات المتخصصة لتكون فرصة لتفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الانتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلي المحيط بالجامعة.

وتتميز المنتجات بمستوى عال من الجودة والإتقان تحت إشراف الدكتور خالد القاضي عميد الكلية والأستاذ الدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع حيث تم تنفيذ عدد ٢٦٠ حقيبة رياضية وحقيبة وسط ضمن التجهيزات الخاصة باسبوع شباب الجامعات.

وتم تنفيذ الحقائب بعد وضع المواصفات الفنية والتصميم الخاص بها عن طريق أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بقسم الصناعات الجلدية تحت إشراف أ.د سحر حربي رئيس القسم وبمتابعة واشراف فني د. شيماء عبدالفتاح المدرس بالقسم وعدد من المعيدين والطلاب لإخراج أفضل ما لديهم لتقديم منتجات مشرفة تحت شعار صنع في جامعة حلوان بتميز منقطع النظير أمام أبناء الجامعات المشاركة.

100 ميدالية تذكارية

وفي ذات السياق قامت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بتنفيذ عدد 100 ميدالية تذكارية بالمينا بشعار أسبوع شباب الجامعات من خلال وحداتها الإنتاجية.

جاء تنفيذ الميداليات تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقيةجامعة حلوان، والدكتور محمد شهدي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي ومدير الوحدة الإنتاجية بالكلية، والدكتور محمود عبد النبي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي، والدكتورة منة الرويني، والدكتورة شيرين احمد  ومجموعة كبيرة من طلاب قسم المنتجات المعدنية والحلي.

أسبوع شباب الجامعات اقتصاد منزلى شباب الجامعات الصناعات الجلدية الحقائب الرياضية

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