ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة وتغليف مستحضرات تجميل والأدوية الطبية المختلفة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت 625 لتر كحول طبى- عدد من الزجاجات تحوى زيوت ومواد طبية- 100 لتر زيت خروع- 1250 عبوة ملح "خاص بمستحضرات التجميل"، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - 2 ماكينة تغليف - كميات كبيرة من الإستيكرات والعبوات الفارغة "معدة للتعبئة".

ضبط سرجة بدون ترخيص

كما تمكنت من ضبط مسئول عن سرجة زيوت "بدون ترخيص" بقسم شرطة مدينة نصر ثان، وقيامه بتجميع وتدوير كمية كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" المستهلك من المطاعم مجهول المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات، وعثر بداخل السرجة على 3 أطنان زيت طعام معبأ داخل جراكن جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطلين وعامل لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر

وضبط عاطلين وعامل لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهم بطارية سيارة "مجهولة المصدر"- سلاح أبيض، وبمناقشتهم عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى السيارات، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات والدراجات النارية بأسلوبى "الضغط على الكابود- توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة أخرى وتم بإرشادهم ضبط دراجتين المستولى عليهما لدى عميليهما "سيئى النية" مالك محل كاوتش وعامل مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة الشرقية".

كما جرى ضبط عاطل وصاحب معرض سيارات "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهما 12 مفتاح مصطنع بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبتطوير مناقشتهم أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات على النحو المُشار إليه، كما اعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة السيارات "بذات الأسلوب".

وأضافا بتصرفهما فى كل السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" إثنين من تجار السيارات بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبطهما وبحوزتهما كافة السيارات المستولى عليها و16 لوحة معدنية لسيارات "غير مبلغ بسرقتها".

كما تمكنت القوات من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بقيامهما بتفكيك السيارة وبيع أجزائها لأحد تجار الخردة "جار ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.