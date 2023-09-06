الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 40 ألف علبة سجائر ولصوص يسرقون الكابلات الكهربائية

سجائر
سجائر

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة والتصدى لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر، وحجبها عن التداول لرفع أسعارها لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية اعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة محملة بـ (41000 عبوة سجائر) أجنبية الصنع، "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من (ثلاثة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).

 

كما تم ضبط عاطلين وسائق "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين، بدائرة قسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

 

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع.

 

ضبط لصوص سرقوا أسلاك كهربائية بالبحر الأحمر

نجحت الداخلية في ضبط سائق وعاطلين بالبحر الأحمر لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (محامى بإحدى الشركات بالبحر الأحمر) بسرقة كمية من الأسلاك الكهرباء الخاصة بالتوصيلات الداخلية من أحد المواقع التابعة للشركة "تحت الإنشاء" بدائرة القسم.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سائق وعاطلان، مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية السجائر سرقة الكابلات الامن العام

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