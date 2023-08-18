الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك مخزن بالوايلى لحجبه 180 ألف عبوة سجائر عن المواطنين

حبس مالك مخزن
حبس مالك مخزن

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مالك مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب 180 ألف عبوة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها بالوايلى. 

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة احتكار سلعة. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة ( مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

«علمين 48».. بدء إنتاج أكبر آبار البترول فى الصحراء الغربية (صور)

آخر تطورات أزمة بطولة السوبر بين الأهلى واتحاد الكرة.. وتمسك الأحمر باستبعاد الزمالك

أوسوريو يعود إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهرين من الزمالك

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس