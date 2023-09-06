الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع أكثر من 60 ألف طن قمامة خلال 3 أشهر بشواطئ مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بظهور المدينة بالشكل الحضاري ورفع معدلات النظافة العامة طوال موسم الصيف خاصة مع زيادة أعداد المصطافين في شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن رفع أكثر من 60 ألف طن من القمامة خلال 3 أشهر الماضيين وذلك بفضل رجال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء الـ6 وكورنيش المدينة والشواطئ بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة في حدود الإمكانيات المتاحة.

رفع معدلات النظافة

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أن معدلات رفع القمامة في شهر يونيو ويوليو الماضيين كانت تتراوح كميات القمامة من 550 إلى 600 طن يوميا، ثم ارتفعت كميات القمامة في شهر أغسطس نظرًا لزيادة ضيوف المحافظة من المصطافين لتصل إلى 1000 طن قمامة يوميا يتم رفعها، على مدار 24 ساعة من أحياء المدينة والكورنيش والشواطئ، موجهًا الشكر للعاملين بمجلس المدينة بجهاز النظافة والأحياء على الجهد المبذول طوال الموسم الصيفي السياحي.

وأكد عبدالمجيد علي، استمرار ومواصلة رفع معدلات النظافة بالأحياء والعزب وكورنيش المدينة بالتزامن مع استمرار موسم الصيف، من خلال وضع استراتيجية وتقسيم المدينة لقطاعات بخطط عمل معلنة للعاملين بجهاز النظافة لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع حتى تحتل المدينة مكانتها السياحية والتي تليق بها، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

الاستجابة إلى شكاوى المواطنين

وأكد رئيس المدينة، أن القمامة يجري نقلها إلى المقلب العمومي للقمامة بطريق سيوة ولمصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة يوميًا، بالإضافة إلى الاستجابة إلى شكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير وتقليم النخيل وزراعة أشجار الزينة بمدخل المدينة والطريق الدولي.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، الأهالي وضيوف المحافظة بالحفاظ على المظهر العام والالتزام بعدم رمي القمامة علي كورنيش المدينة والشوارع والميادين لتظهر المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها.

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