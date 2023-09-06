الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية للشاعر زين العابدين فؤاد فى مكتبة مصر الجديدة.. الجمعة

الشاعر زين العابدين
الشاعر زين العابدين فؤاد

تنظم مكتبة مصر الجديدة، أمسية شعرية للشاعر زين العابدين فؤاد، يوم الجمعة 8 سبتمبر، في تمام الساعة 5.30 مساء، في 42 شارع العروبة.

حياة الشاعر زين العابدين فؤاد

وُلد الشاعر زين العابدين فؤاد في حي شبرا، لعائلة تعود أصولها إلى محافظة أسوان، وكانت بداية سطوع نجمه في مجال كتابة الشعر بالعامية المصرية في ستينيات القرن العشرين، ونشرت قصائده الأولى في جريدة المساء عام 1962.

واستخدم الشاعر "الشعر" فى تنمية المجتمع وحل مشاكله فعمل مع الأطفال على مدى أكثر من أربعين عامًا فى مصر و لبنان واليمن وسوريا، وحتى فى خارج الوطن العربى عمل مع أطفال فى هولندا ومالى والسنغال وكوسوفو.

ويعتبر الشاعر زين العابدين، أن الشعر وسيلته لإمتاع الأطفال وتعليمهم، وكانت ورش الرسم التى أقامها فى كل هذه البلدان تدور حول محاور عدة، منها أن "لأطفال يرسمون حقوقهم" أو أن الأطفال، "يواجهون عدوانًا أو عنفًا بالفن"، أو استخدام الفن كوسيلة للعلاج النفسى مثل تجربة العمل مع الأطفال أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982، أو فى أعقاب مذبحتى قانا فى جنوب لبنان عامى 2000 و2006.

ودخل الشاعر زين العابدين فؤاد، عالم المسرح كوسيلة لتنمية الوعى وبناء القدرات مثل تجربة مسرح القهوة 1968 إلى 1970، ثم مسرحية "شيكولاتة مولانا" عام  1993 مع نساء حى المقطم بحي عزبة الزبالين.

أهم أعمال  

وعلى مدار مسيرته التى تبلغ 80 عاما، عرف بين الشباب بلقب "عم زين"، وبأشعاره الوطنية، التى من أشهرها ديوانه "وش مصر" الصادر عام 1972، إبان الانتفاضة الطلابية التي عمت الجامعات المصرية.

وأيضًا من أشهر دواوين الشاعر زين العابدين فؤاد: ديوان "وش مصر"، ديوان "مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر"، ديوان "أغاني من بيروت"، ديوان "صباح الخير يا جدة"، ديوان "قهوة الصبحية" وغيرها.

الشاعر زين العابدين محافظة أسوان مكتبة مصر الجديدة أمسية شعرية الأطفال

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