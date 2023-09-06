الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منازل ومنشآت فى بلدة عناتا بالقدس المحتلة

الاحتلال
الاحتلال

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبانٍ ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية في البلدة إنّ جرافات رفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الخامسة فجرًا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.

وفي سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على شاب فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في الأغوار.

يأتي ذلك عقب إعلان قوات الاحتلال بانسحابها من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد اعتقالها أحد الأسرى، حيث شهدت عملية الاقتحام اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

الاحتلال ينسحب

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" ولاء السلامين من رام الله بأنّ قوات الاحتلال بدأت تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين.

وذكرت أنّ عملية جيش الاحتلال في جنين استهدفت اعتقال فلسطينيين مطلوبين، وأشارت إلى أنّ القوات داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف المخيم.

ودوّت صفارات الإنذار في المخيم للتحذير من تسلل قوات الاحتلال، خصوصًا عقب اكتشاف أمرها، فيما أرسلت قوات الاحتلال آليات عسكرية مصفحة لمساندة القوة الخاصة.

القدس مدينة القدس الاحتلال قوات الاحتلال

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