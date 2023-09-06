الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

أيمن العشرى يدعو لاجتماع طارئ بـ"تجارية القاهرة" لمناقشة إقامة "أهلًا مدارس"

أيمن العشري
أيمن العشري

دعا أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مجلس إدارة الغرفة لاجتماع طارئ، لمناقشة المشاركة في دعم المواطنين بإقامة معرض أهلًا مدارس، بالاشتراك مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"أهلًا مدارس"

وناقش مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماعه الطارئ، الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلًا مدارس" بالقاهرة فى 15 سبتمبر الجاري.

وأكّد العشري أهمية معرض أهلًا مدارس كونه معرًضا مجتمعيًا يلبي كل احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن السوق الحرة بنسب كبيرة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة، والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل "أهلًا مدارس- أهلًا رمضان- الأعياد"، وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجهًا الشكر لكل منتسبي الغرفة في كل الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

ووجّه العشري حديثه للعارضين، قائلًا: "عليكم دور مجتمعي كبير بوضع أقل نسب تخفيضات على الأسعار، وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عنهم"، خاصة أن الغرفة ستوفر أماكن العرض وتجهيزها في مقابل الحصول على أكبر نسبة خصم على أسعار السلع لدعم المواطنين.

أيمن العشري غرفة القاهرة التجارية معرض أهل ا مدارس محافظة القاهرة الصناعة

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