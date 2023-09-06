الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تستعرض سبل تمكين المرأة

شريفة شريف
شريفة شريف

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مؤتمر القيادة والأطر القانونية والاعتبارات التكنولوجية -عبر الفيديو كونفرانس- وذلك في جلسة بعنوان "المرأة هي المهندسة الحقيقية للمجتمع"، المنعقد بكينيا تحت رعاية الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، ومركز الكومنولث الإفريقي لمكافحة الفساد، ووزارة الشئون الداخلية بجمهورية كوسوفو، وجامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا.

وخلال مشاركتها في مؤتمر القيادة استعرضت الدكتورة شريفة شريف سبل تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، مؤكدة أهمية دور المرأة في التنمية وأهمية التمكين الاقتصادي لها من خلال توفير كل الفرص التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة

وأشارت شريف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة ودور الدولة في هذا الشأن، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دور الدولة نحو تمكين المرأة العاملة والسياسات العامة والخاصة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، موضحة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.

كما استعرضت شريف عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة منها مبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من البرامج للعمل على بناء قدرات المرأة وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ومنها برنامج القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات.

وأكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزء أساسي من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي.

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