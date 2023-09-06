الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عطية الطنطاوى: ارتفاع درجة حرارة الأرض يُهدد صحة الإنسان وأمنه الغذائى

ارتفاع درجة حرارة
ارتفاع درجة حرارة الأرض

قال عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض زادت بوتيرة أسرع عن الماضي، إذ إنه خلال الـ100 سنة في القرن العشرين زادت درجة الحرارة في المتوسط على مستوى العالم نحو 6.0 درجة مئوية، وفي العشرين سنة الأولى من القرن 21 زادت 6.0 درجة مئوية، أي 5 أضعاف الزيادة التي تشهدها درجة الحرارة على الأرض.

وأضاف الطنطاوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يستطع العالم التوحد لمجابهة هذه القضية الخطيرة التي تهدد الكرة الأرضية وصحة الإنسان وأمنه الغذائي، موضحًا أن ظاهرة تغير المناخ أو الاحتباس الحراري تؤثر في الإنتاجية الزراعية، وارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد الدول الجزرية بالاندثار.

ظاهرة تغير المناخ أو الاحتباس الحراري تؤثر في الإنتاجية الزراعية

وأوضح عميد كلية الدراسات الإفريقية أن القارة الإفريقية أكثر القارات في العالم تأثرًا بهذه الظاهرة، رغم أنها لا تسهم في الانبعاثات إلا بنحو 6% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، لافتًا إلى أن إفريقيا تعاني مشكلات عديدة أهمها الفقر، وانتشار الأمراض، والجوع.

عميد كلية الدراسات الإفريقية أزمة التغيرات المناخية صحة الإنسان أمنه الغذائي الكرة الأرضية

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