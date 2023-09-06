الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤلو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق لـ217 عمارة بـ"سكن كل المصريين" في بورسعيد الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد و الإسماعيلية الجديدة، مشروع مرافق عمارات محدودي الدخل بإجمالي 217 عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة بورسعيد الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

وأوضح " شاهين " أن أعمال المرافق تشمل ( طرق ـ صرف ـ كهرباء ـ مياه ) وتنسيق الموقع العام بمدينة بورسعيد الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين.

وأشار " شاهين " إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة.

مدينة السويس الجديدة

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف وخزان تكديس سعة ١٠٠٠٠م٣ وخط طرد قطر٧٠٠مم، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع الذي أوشك على الانتهاء، مشددةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومراعاة المواصفات القياسية للتنفيذ، بهدف الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثنائيا ناتج محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

وشملت الجولة أيضا متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة حيث تفقدت مراحل المعالجة ومعمل المحطة ومنظومة الكلور ومواصفات مياه السيب النهائي.

مصدر الطاقة البديل

وأكدت " مخلوف " ضرورة جاهزية مصدر الطاقة البديل بالمحطة وتفعيل خُطط الطوارئ ودقة تحليل عينات الدخول وحتى العينات الخارجية للمصانع.

جدير بالذكر أنه قد تم طرح عملية زراعة سياج شجري حول المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة بطول ٧,٥ كم لتحجب الغبار عن مصانع عتاقة ولاستغلال المياه المعالجة في ري هذا السياج ضمن خطة الدولة للاستفادة من مياه الصرف وترشيد استهلاك المياه النقية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
الاسكان سكن كل المصريين بورسعيد الجديدة مشروعات الإسكان المواصفات القياسية المخلفات الصناعية السائلة

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