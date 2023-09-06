ماجد الكدوانى عن فيلم "الفرح": شاهدت عالم غريب لا أعرف عنه شيئًا

قال الفنان ماجد الكدواني، إن المخرج سامح عبدالعزيز والكاتب أحمد عبدالله جاءتهما جرأة عجيبة في أنهما يطلبوني لتجسيد شخصية فيلم "الفرح".

وأضاف كدواني خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc، أن المخرج سامح عبدالعزيز خياله عجيب جدًا، معقبًا: "عندما عرض علي الشخصية.. قلت له أنا يا سامح؟!.. ده أنا جارك في مصر الجديدة.. وقلت لـ أحمد عبدالله أنا معرفش العالم اللي بتتكلموا عنه ده.. قلت له إنت جايب ده منين.. قالي هتفهم.. رحنا بين السرايات ووروني سيديهات لأفراح.. شفت عالم عجيب.. سامح عبدالعزيز وأحمد عبدالله وأحمد السبكي وضعوا فيا ثقة كبيرة.. وكان التحدي مرعب.. أنا خفت لدرجة أن أول يوم تصوير صوتي راح.. كنت قاعد بتفرج وعايز أجسد هذه الشخصية.. وكان عندي مشكلة وهي إني بفهم ومش بحفظ.. مبعرفش أحفظ حجات غير مفهومة.. والمونولوجات التي كنت أرددها في الفيلم كانت غير مفهومة بالنسبالي".