المطرب محمد محسن يكشف كواليس مشاركته فى حفل مهرجان القلعة

أعرب المطرب محمد محسن، عن حماسه الشديد لغناء "ضي القمر" في مهرجان القلعة، وهي أغنية باللهجة الليبية، معقبًا: "أريد أن أرى تفاعل الجمهور المصري مع مختلف اللهجات".

وأضاف المطرب محمد محسن، خلال لقاءه على هامش فعاليات مهرجان القلعة، المذاع عبر قناة الحياة: "غنيت أغنية ضي القمر سابقًا في الأوبرا، ورأيت تفاعل الجمهور معها، وانتظر تفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي قدمتها خلال الفترة السابقة، مثل أغنية تجاوز، ونسيان".

وأوضح أن المختلف هذا العام هو المشاركة مع الأوركسترا والمايسترو أحمد عويضة، حيث سيشارك في الحفلة للمرة الأولى، لافتًا إلى أنه كان يأتي قبل ذلك مع فرقته الخاصة، لكن هذا العام أتاحت لهم الأوبرا أن يكون معهم أوركسترا كبير جدًا بعازفين كبار جدًا ويكونوا متواجدين معهم على المسرح، معقبا: "هذا شيء في غاية الأهمية، أن أوركسترا كبير مثل هذا، مع عمل حفل أوركسترالي بأعلى المقاييس لتقديمها في مهرجان القلعة وسط كل هذا الجمهور".

وأشار إلى أن الحفل هذا العام المختلف فيها أنه سيقدم الحفل مع عبير نعمة صديقته، معربًا عن حبه الكبير لها وسعادته الشديدة بمشاركتها معه، خاصة وأنها تنتمي لنفس برج ميلاده وهو برج الثور.