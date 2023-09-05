ضياء رشوان: لا يمكن تحديد الأغلبية بشأن تشكيل الأحزاب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اللجنة المتخصصة الصغيرة الخاصة بتشكيل الأحزاب، سوف تصوغ كل الآراء حول كيفية تشكيل لجنة الأحزاب خلال جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية Extra news، أنه لا يمكن تحديد الأغلبية بشأن تشكيل الأحزاب، لكن كان هناك جزء لا يستهان به كان مع بقاء لجنة الأحزاب بتشكيلها الحالي، لكن بشرط أن يكون هناك دعم فني لها، بمعنى أن يكون لها أمانة فنية كبيرة، تستطيع أن تمكنها من عملها، يضاف إليها اختصاصات تتعلق بحوكمة الأحزاب، بمعنى أنه كيف تدار الأحزاب من الداخل، لافتاً إلى أن هذا لا يعتبر تدخل في شؤونها، وإنما هو جزء كبير من إدارة الأحزاب الداخلية يعتبر شأن عام وليس شأن خاص.

