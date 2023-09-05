الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تطالب بالتحقيق مع القيعي والمنيسي.. وحسم شكوى الشيبي ضد حسين الشحات

المنيسي والقيعي
المنيسي والقيعي

طالبت وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق مع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي وزميله في ذات البرنامج الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم المنيسي، بشأن التجاوزات المنسوبة إليهما في إحدى حلقات البرنامج ضد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز دون سند قانوني واتهامه بالمسئولية في تهريب لاعبين من النادي الأهلي دون تقديم الدليل القانوني، ما يعتبر إساءة يتوجب معها التحقيق وإحالتها للجهات المسئولة.  

كما طالبت الوزارة، في ذات الخطاب اتحاد كرة القدم، برئاسة جمال علام، بضرورة توضيح موقف لجنة التظلمات بالجبلاية بشأن شكوى نادي بيراميدز المقدمة ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، بشأن واقعة اعتدائه بالضرب والسب على المدافع المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وتهديده وترويعه أثناء مباراة الفريقين في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي والتي جرت يوم ٢٣ يوليو الماضي، مع مطالبة لجنة التظلمات بضرورة توضيح ما تم من أعمال في تلك الشكوى بأسرع وقت ممكن.

 

وزارة الشباب والرياضة الاهلى المنيسي القيعي بيراميدز

مواد متعلقة

بمشاركة إمام عاشور.. الأهلي يفوز على NK Aluminiji بثلاثية

رابع الوديات.. بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركي الأربعاء

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

غلق كلى لطريق بلبيس وتحويلات مرورية مهمة

"ملكش آخر".. المصرية للاتصالات تطلق نظام الفاتورة الشهري الجديد “WE Gold”

BBC: كاف يتجه لإلغاء عقده مع شبكة قنوات beIN SPORTS

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات