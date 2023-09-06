"بهارات".. القصة الكاملة لمخطط الهند لتغيير اسمها

سلطت صحيفة التايمز، الضوء على سر تغيير الهند اسمها إلى بهارات مع اقتراب انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند يومي 9 و10 سبمبر الجاري، مشيرة الى أن الهند تضج بالتكهنات بشأن خطط متداولة لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد، بعد أن أشارت دعوة أصدرتها الدولة لحضور قمة مجموعة العشرين إلى الاسم باسم بهارات.

تعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري الهندي والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ، لكن هذه قد تكون أكبر خطوة حتى الآن.

وتستضيف الهند قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع، وقد تلقى زعماء العالم دعوة لحضور عشاء رسمي يستضيفه "رئيس بهارات".

بهارات تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة

ويشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم بهارات، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها.

وكان أعضاء حزبه القومي الهندوسي الحاكم، حزب بهاراتيا جاناتا، قد شنوا في السابق حملة ضد استخدام اسم الهند، الذي له جذوره في العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر، لكنها ظلت ملتزمة الصمت بشأن جدول أعمالها التشريعي، لكن محطة News18 قالت إن مصادر حكومية لم تذكر اسمها أبلغتها بأن المشرعين في حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قرارًا خاصًا لإعطاء الأسبقية للبرلمان، اسم بهارات.

وقوبلت الشائعات حول الخطة بمزيج من المعارضة والدعم الحماسي.

ردود أفعال متداولة حول تغيير الاسم

وقال شاشي ثارور، من حزب المؤتمر المعارض، على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "آمل ألا تكون الحكومة من الحماقة إلى حد الاستغناء تماما عن الهند، حيث يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم يفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم".

أما لاعب الكريكيت الاختباري السابق فيريندر سيهواج قال إنه يرحب باحتمال تغيير الاسم وحث مجلس الكريكيت الهندي على البدء في استخدام بهارات على الزي الرسمي للفريق.

وكتب: "الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي بهارات".

على مدار عقود من الزمن، سعت الحكومات الهندية بمختلف مشاربها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، بل وحتى مدن بأكملها، وقد تكثفت هذه العملية في ظل حكومة مودي، الذي أكد في خطاباته العامة على ضرورة تخلي الهند عن آثار "العقلية الاستعمارية".

وقامت إدارته بتجديد الدائرة البرلمانية في العاصمة نيودلهي، والتي صممها البريطانيون في الأصل، لتحل محل هياكل الحقبة الاستعمارية.

في الشهر الماضي، حددت الحكومة خططًا لإجراء إصلاح شامل للقانون الجنائي الهندي قبل الاستقلال لإزالة الإشارات إلى الملكية البريطانية وما وصفه وزير الداخلية أميت شاه بأنه "علامات أخرى على عبوديتنا".

تعد الهند الآن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وهي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا، فإلى جانب استضافة قمة مجموعة العشرين السنوية هذا العام، والتي تستمر في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، أكملت الصين مؤخرًا هبوطًا تاريخيًا على سطح القمر.

وأشارت الدعوات إلى رئيس الهند دروبادي مورمو بلقب "رئيس بهارات، وتأتي أخبار الدعوات بعد يومين من تصريح موهان باجوات، رئيس المنظمة القومية الهندوسية راشتريا سوايامسيفاك سانغ، والمرشد الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في خطاب ألقاه بأن البلاد يجب أن تستخدم كلمة بهارات بدلاً من الهند.

وقال باجوات "في بعض الأحيان نستخدم الهند حتى يفهمها من يتحدثون الإنجليزية. لكن يجب أن نتوقف عن استخدام هذا اسم البلد بهارات سيظل بهارات أينما ذهبت في العالم".

اسم الهند هو ترجمة إنجليزية للكلمة السنسكريتية التي تعني نهر السند، سيندو، وقد تم تقديمه أثناء حكم التاج للهند من عام 1858 إلى عام 1947، وينشأ اسم بهارات، وهو أيضًا باللغة السنسكريتية، من النصوص الدينية الهندوسية القديمة، بوراناس.