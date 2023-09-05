الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ننشر نتائج اليوم الثالث للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

أقيمت، الثلاثاء، مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وضمن المجموعة الأولى فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.

فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الثانية فاز  المنتخب التنزاني على مالي 3/1:

فيما حقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية ، و فازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.

وتضم مجموعات البطولة: 

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر 

المجموعة الثانية  : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا

ويلعب مصر غدًا مع الجزائر في ثاني مبارياتها بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

وتستضيف القاهرة بطولة أفريقيا خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري 

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالي و تنزانيا وتشاد، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا وليبيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من المغرب و رواندا و السنغال وجامبيا.

ولم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وجاءت قائمة الفراعنة في البطولة على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرًا خارجيًا قويًا في تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، وشهد وديات أوروبية قوية أيضا في إطار الاستعدادا للمنافسة على اللقب القاري.

نتائج اليوم الثالث بطولة أفريقيا للطائرة المهندس ياسر قمر حسن عابد المدير التنفيذي منتخب مصر للكرة الطائرة

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