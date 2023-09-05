الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام عبدالغفور.. المتمردة

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور ممثلة متعددة الأوجه، فهى «ألفت» الفتاة البريئة التى دخلت قلوبنا فى مسلسل «زيزينيا»، و«صدرية» البنت الوحيدة فى أبناء «عمرو المصرى» التى لم تنل حظها من التعليم مثل باقى أخواتها فى «حديث الصباح والمساء»، و«نجاة» الفتاة الشعبية بائعة الكبدة والتى تربطها علاقة غرامية بـ«ملقاط» ضمن فيلم «سوق الجمعة»، و«رانيا» الفتاة المدمنة المتزوجة من مريض نفسى ضمن أحداث «الرحلة».

«ريهام» التى تحتفل غدا بعيد ميلادها، صاحبة أداء عفوى، وأهم ما لديها موهبتها وحضورها واختياراتها الفنية، فهى لم تكتف بأدوار الفتاة الرقيقة التى كانت تقدمها بل تمردت عليها.

وعلى مدار مسيرتها الفنية، مرت بمراحل ونقاط تحول كثيرة فى مشوارها، ونجحت فى تقديم العديد من الأدوار المختلفة بأسلوبها المميز والسلس، ومنها تجسيدها دور زوجة «خالد صبرى» ضابط المخابرات فى مسلسل «الزبيق»، الذى أدى دوره الفنان شريف منير، والتى تقع ضحية الدجل والشعوذة بسبب رغبتها فى الإنجاب.

ومن أدوارها المميزة شخصية «رضا» فى مسلسل «رمضان كريم»، حيث الفتاة الخجولة الخام التى تحلم فقط بالزواج من حبيبها وتخطى الصعوبات ليعيشا معًا فى بيت واحد.

حديث الصباح والمساء ريهام عبدالغفور سوق الجمعة

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