الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

17 سبتمبر.. إجراء القرعة العلنية لمقابر المسلمين والمسحيين بالعاشر

مقابر المسلمين
مقابر المسلمين

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بدء إجراءات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 261 قطعة أرض مقابر للمسلمين على مساحة 40 متر مربع بنظام اللحد بمدينة العاشر من رمضان للمقيمين فى مدينة العاشر من رمضان والشروق والعبور . 

تفاصيل تحدد إجراءات القرعة اليدوية لمقابر المسلمين 

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موعد إجراءات القرعة الخاصة بمقابر المسلمين  ليتم يوم الاحد الموافق 17 سبتمبر 2023 بمقر جهاز المدينة بحضور ممثلي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس الدولة ووزارة المالية وأعضاء مجلس الأمناء ونواب رئيس جهاز العاشر وبرئاسة رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

تحدد موعد لإجراء القرعة العلنية لمقابر المسيحين العاشر من رمضان 

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ 162 قطعة أرض مقابر مسيحين تحدد بمساحة 60 متر مربع للمقيمين بمدينة العاشر من رمضان والشروق العبور. 

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الموعد المحدد لإجراء القرعة الخاصة بمقابر المسيحيين الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 بمقر الجهاز، لافتًا إلى أنه يتم الحضور بداية من العاشر صباحا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 للبدء في إجراء القرعة العلنية كما سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للمواطنين الحاجزين فقط بموجب إيصال السداد.

https://www.dostor.org/4433812 https://www.dostor.org/4388456

شروط الحجز المقابر المسلمين والمسحين بالعاشر 

أضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا مواطن مصري الجنسية وليس شخصا معنويا شركة أو مؤسسة ومن قاطني مدن العاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة العبور والا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبني أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته سوء الزوجة والزوج و الأولاد القصر وطبقا للوارد بكراسة الشروط ولا يحق للأسرة الواحدة ولاحق للأسرة الواحدة الزوج _الزوجة _الاولاد القصر  التقدم لحجز أكثر من مقبرة على أن يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة .

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