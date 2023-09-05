رواد مواقع التواصل يشيدون بـ"الأساتذة 2": دائمًا مميز وننتظر الحفل

حالة من السعادة سيطرت على جمهور ومحبي مدحت صالح وذلك بعدما أعلن عن وجود جزء ثاني من مشروعه "الأساتذة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومبهرًا في الجزء الأول منه بعد بث قناة الحياة عبر شاشتها.

ويرصد "الدستور" ردود أفعال السوشيال بعد الإعلان عن مشروع (الأساتذة 2) في سياق السطور التالية.

وعلّق حساب باسم وفاء جبريل من روّاد السوشيال عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة:"دائمًا مبدع ومتميز ربنا يوفقك"، فيما تفاعل مع المنشور حساب محمد شاكر، وهو من جمهور مدحت صالح، قائلًا: "حبيبنا النجم الجميل الذوق، ربنا يوفقك كمان وكمان دائمًا يا غالى".

طالب محمد محسن من مستخدمي منصات التواصل عبر موقع "فيسبوك" بالإعلان مرة أخرى عبر منصة "فيسبوك" عند طرح التذاكر، قائلًا: “ممكن الإعلان وقت نزول التذاكر في أكثر من بوست؛ لأن "فيسبوك” مش دايمًا بيظهر كل البوستات الجديدة".

وقدّمت نرمين جمعة، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" مقترح للفنان مدحت صالح، قائلًة:"بالتوفيق ان شاء الله، هل في الامكان التفكير في اعاده غناء اغنيه يا تمر حنه غناء فايزه احمد، اعتقد انها حتكون رائعه لو فكرت فيها".

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وقالت سمية عبيد، أحد رواد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك":"ربنا يوفقك وتبقى حفلة جميلة كعادتك دائما يا نجم.."، وقالت صفاء محمد:"الله بالتوفيق بإذن الله تعالي ان شاء الله تكون اجمل كمان من الاساتذ ١".

https://m.facebook.com/Official.Medhat.Saleh88?eav=Afbj5-YQSwXzFWVI8HJ-0fHPDORYHqx7UrA6EMgoIuaS5a4c4egFWQWAzDNHg-NCxk8&paipv=0

الجزء الثاني من حفل الأستاذة

وأعلن مدحت صالح من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن الجزء الثاني من حفل الأستاذة المُقام بدار الأوبرا بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، ونال إعجاب الكثير، خاصًة روّاد السوشيال ميديا، ومحبي الفنان مدحت صالح.

وكتب مدحت صالح عبر صفحته: "بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة ٢) وانتظروا الجديد ٢٩ سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".