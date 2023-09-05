الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير البصمة الوراثية لجثة طفل يبرىء شاب من هتك عرض ابنة خاله بالهرم

ارشيفية
ارشيفية

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تقرير البصمة الوراثية الخاص باتهام فتاة ابن عمتها وجارها بهتك عرضها وحملها سفاحًا نتج عنه مولود متوفي في منطقة الهرم، وعقب ذلك ألقت الطفل أسفل عقار.

وجاء في تقرير البصمة الوراثية، أن الطفل ابن الجار الذي اعتاد هتك عرض الفتاة ومساومتها وابتزازها جنسيًا وجرى تبرئة نجل عمتها من تهمة هتك العرض.


وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه بتشريح جثة الطفل المولود تبين أن الطفل حديث الولادة مكتمل الأشهر الرحمية في حوالي الشهر التاسع ولد حيًا وتنفس الهواء.

وتبين أنه بفحص الجثة تبين أنه في حالة تعفن رمي ولم يتبين وجود آثار أو معالم إصابات حيوية حديثة تشير لحدوث عنف جنائي ولا إشارات لعيوب خلقية أو علامات مشابهة لأحوال مرضية.

وأكدت نتيجة المعمل الكيماوي، أنه بفحص العينات الحشوية المرسبة تبين تلقى عقاقير مسببة للإجهاض، فتبين وجود مظاهر ارتشاف للسائل أثناء الحمل وانتفاخ جزئي ببعض المناطق، منها الحويصلات الهوائية للرئتين، أدى ذلك إلى سد المسالك الهوائية وعدم قدرة المولود على التنفس عقب الولادة.

وسبق أن أخلت الدائرة ١٨ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، سبيل فتاة قاصر متورطة في إلقاء جثة طفلها في مدخل عقار بمنطقة الهرم والتسبب في وفاته بكفالة ٥٠٠ جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة قاصر عمرها 16 عامًا، حملت سفاحًا من شاب بالإكراه وتمكنت من قضاء أشهر الحمل والولادة وحدها حتى تخلصت من الطفل وألقته في مدخل عقار بمنطقة الهرم، حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حكم قضائي ضد والدها.

حرر المحضر 5250 لسنة 2023 جنح الهرم، وقررت حبس الأثنين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد الحبس أخلت المحكمة سبيل الأم، وأمرت باستمرار حبس الفتاة على ذمة التحقيقات.

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