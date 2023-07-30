"فتاة قاصر".. تفاصيل العثور على جثة مولود بمدخل عقار بالهرم

قررت الدائرة 32 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل سيدة متورطة مع ابنتها القاصر في إلقاء جثة طفل في مدخل عقار بمنطقة الهرم، وحبس الفتاة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة قاصر عمرها 16 عامًا، حملت سفاحًا من شاب بالإكراه ونتج عن ذلك حملها وتمكنت من الحمل والولادة وحدها حتى تخلصت من الطفل وألقته في مدخل عقار بمنطقة الهرم، حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حكم قضائي ضد أحد السكان.

وقال مصطفى جاد، محامي المتهمات، إن الفتاة لم تتخلص من الطفل وذلك أمام رئيس المحكمة المستشار محمد رأفت، وقدم تقرير الطب الشرعي الذي يثبت أن الطفل ولد بمشاكل في الرئتين وصعوبة التنفس وأن الوفاة طبيعية ودون أي تدخل من المتهمات.

واستند دفاع المتهمات على ذلك بقرار دائرة الجنايات التي قررت إخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية لكن النيابة استأنفت على القرار، كما قدم تقريرا طبيا للأم يفيد إصابتها بمرض مزمن وتحتاج لرعاية طبية فقررت النيابة إخلاء سبيل الأم.