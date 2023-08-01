"علاقة محرمة بالإكراه".. قصة فتاة عاشرها ابن عمتها بالإكراه فى الهرم

رائحة كريهة كشفت عن جثة طفل حديث الولادة وكشف حكاية تعد جنسي من شابين على فتاة بمنطقة الهرم.

جثة في عقار

تعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت الأجهزة الأمنية وجود جثة لطفل حديث الولادة متعفنة أسفل سلم عقار في المدخل، وتبين أن فتاة قاصر عمرها لا يتجاوز سن 16 عامًا هي من ألقت جثة مولودها للتخلص منه عقب وفاته أثناء الولادة.

حكم غرامات وعلاقة محرمة

وتابعت أن مأمورية من قسم شرطة الهرم كانت تنفذ حكما قضائيا ضد «م. أ»، 50 سنة، خيال، والدها حيث إنه متورط في قضايا غرامات متعددة، وبدخول العقار الذي يسكن فيه تبين تسرب رائحة كريهة، وبفحصها تبين أنها جثة طفل حديث الولادة متعفنة، فتم التحفظ عليها.

وتم استدعاء سكان العقار المكون من أربعة طوابق، فأنكر الجميع علاقتهم بالطفل حتى اعترفت «ن. م»، 16 سنة، ابنة الخيال بارتكاب الواقعة، وذلك عقب معاشرتها بالإكراه من ابن عمها وشاب آخر من جيرانها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك الحمل بالطفل.

أقوال الفتاة

وقال الفتاة إنها ضحية تعد جنسي من ابن خالتها وأحد جيرانها اللذين عاشراها معاشرة الأزاوج كرهًا عنها وابتزاها حتى حملت سفاحًا.

وتبين أن الفتاة حملت على مدار تسعة أشهر ووضعت طفلها دون أن يدري أحد من أسرتها بها، فتم ضبطها هي وأمها بتهمة إلقاء جثة طفل والتسبب في وفاته، وأنكرت الأم معرفتها بالواقعة.

تم تحرير المحضر 5250 لسنة 2023 جنح الهرم، وقررت حبس الأثنين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد الحبس أخلت المحكمة سبيل الأم، وأمرت باستمرار حبس الفتاة على ذمة التحقيقات.