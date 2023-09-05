البرلمان الأوكرانى يوافق على إقالة وزير الدفاع من منصبه

وافق البرلمان الأوكراني، على إقالة وزير الدفاع من منصبه، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن الأحد الماضي، عن قرار إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، مشيرًا إلى أنه سيطلب من البرلمان اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلًا منه.

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور، الذي ألقاه "زيلينسكي" للأمة، ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير 2022.

وشغل "ريزنيكوف" منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورًا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية، ووصف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

زيلينسكي: وزارة الدفاع بحاجة إلى أساليب جديدة

وقال "زيلينسكي" قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني، لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يومًا في الحرب الشاملة، مضيفًا أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".

ويرأس عمروف (41 عامًا) صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر 2022، ولعب دورًا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.